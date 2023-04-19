Автомобиль будет продаваться по цене от 1,3 миллионов гривен.

Электрический минивэн Peugeot e-Rifter получил украинский прайс и доступен для заказа у официальных дилеров.

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Благодаря электродвигателю мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм, электрический минивэн Peugeot e-Rifter разгоняется от 0-100 км/ч за 11,2-11,7 секунды (в зависимости от типа кузова), а максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Кроме того, с помощью системы рекуперации собирается энергия и накапливается в аккумуляторе, чтобы затем проехать дополнительное расстояние. В общем, электромобиль Peugeot e-Rifter может преодолеть расстояние до 240 – 285 км (в зависимости от внешних условий и стиля управления) на одном полном заряде аккумулятора емкостью 50 кВт*ч.

Для зарядки аккумулятора можно использовать источники 3-фазного переменного тока – так, поддерживается максимальная мощность до 11 кВт благодаря встроенному зарядному устройству. Кроме того, e-Rifter можно заряжать от источников постоянного тока – тогда мощность может достигать 100 кВт, а для пополнения аккумулятора от 10 до 80% хватит всего 30 минут.

Электрический минивэн Peugeot e-Rifter предлагается в Украине с двумя типами кузова – стандартный L1 или увеличенный L2. Версия e-Rifter L1 имеет общую длину 4,4 метра и предлагает 5-местный салон и багажник с полезным объемом от 983 литра.

Версия Peugeot e-Rifter L2 имеет увеличенный кузов длиной 4,75 метра и 5-местный или даже 7-местный салон (опция). При этом, если убрать задние пассажирские сиденья и использовать все пространство под потолок, то электромобиль e-Rifter L2 предложит до 4000 литров полезного объема.

Электромобиль Peugeot e-Rifter на рынке Украины предлагается в одной максимальной комплектации ALLURE. Эта комплектация включает в себя: пакет «Повышенная проходимость» с увеличенным клиренсом (+20 мм), круиз-контроль и ограничитель скорости, фронтальные и боковые подушки безопасности, системы ESC и ASR, двухзонный климат-контроль, безключевой доступ и запуск двигателя, салон Peugeot i -Cockpit с компактным спортивным рулем и высоким расположением приборной панели, передние сиденья с подлокотником, три независимо регулируемых задних сиденья, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, дневные ходовые LED-огни, адаптивный дальний свет, защитные накладки черного цвета и т.д.

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В качестве опции предлагается: третий ряд сидений, пакет «Зимний» (подогрев передних сидений и нижней части лобового стекла), пакет «Стиль» (легкоплавкие колесные диски, тонированные боковые окна, электрические стеклоподъемники в боковых дверях и т.п.), система мониторинга «слепых» зон» зеркал заднего обзора, система Grip Control для езды по бездорожью, комплексные пакеты «Безопасность» и «Безопасность +» с разнообразными системами активной безопасности и т.д.

Стоимость электромобиля Peugeot e-Rifter в Украине: