Електрична версія субкомпактного кросовера отримала більший акумулятор для покращеного запасу ходу.

Кросовери B-сегменту представляють один із найгарячіших ринків, тому Peugeot хоче переконатися, що його 2008 рік залишається свіжим і конкурентоспроможним, щоб захопити більший шматок пирога.

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Фейсліфтинг в середині циклу узгоджує модель з останньою візуальною ідентичністю, представленою з 508 на початку цього року. Він отримав потрійні вертикальні ліхтарі, схожі на клешні, вбудовані в глянцеві чорні вставки бампера. Флагманське оздоблення GT розширює фірмовий вигляд на повністю світлодіодні фари.

Рухаючись до задньої частини, Peugeot вніс зміни в світлодіодні задні ліхтарі, щоб підкреслити мотив «трьох кігтів» за допомогою трьох накладених одна на одну горизонтальних подвійних планок. Слід зазначити, що покажчики поворотів і ліхтарі заднього ходу також світлодіодні.

Інші новинки щодо зовнішнього вигляду включають 16-18-дюймові колісні диски, схожі з тими, що пропонуються для 408. Selenium Grey представляє вихідний колір, тоді як GT має двоколірну фарбу з чорним дахом у стандартній комплектації. Незалежно від кольору, всі моделі 2008 року отримають чорні кришки бічних дзеркал.

Зайшовши всередину, усі версії Peugeot 2008 2024 року оснащені 10-дюймовим сенсорним екраном на відміну від моделі до рестайлінгу, де перші дві комплектації були з меншим семидюймовим дисплеєм.

Перейдіть до Allure або GT і ви отримаєте нову 10-дюймову цифрову панель приладів, яка на GT також має 3D-ефект. Задовольниться базовою моделлю Active, а маленький кросовер матиме колись традиційні аналогові циферблати. Версії з механічною коробкою передач отримали перероблену ручку перемикання передач.

Більші зміни відбулися під оновленою обшивкою, оскільки Peugeot надає E-2008 додаткової потужності та запасу ходу. Він успадкував апаратне забезпечення від E-208 і E-308, тому ви отримуєте електродвигун потужністю 156 к.с. (115 кВт), що на 15 відсотків більше. Акумуляторна батарея зросла з 50 до 54 кВт-год, що збільшило запас ходу у змішаному циклі з 345 до 406 кілометрів.

На початку 2024 року лінійка силових агрегатів розшириться за рахунок нового гібрида з бензиновим двигуном потужністю 136 к.с., який поєднується з шестиступінчастою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням і електродвигуном. Стверджується, що він зменшує споживання палива на цілих 15 відсотків порівняно з негібридним газовим двигуном. Peugeot заходить так далеко, що каже, що очікує, що власники керуватимуть автомобілем у чисто електричному режимі більше 50 відсотків часу в місті.

Для тих, хто хотів би мати простіший силовий агрегат, компанія зі значком лева все ще продає 2008 рік з трициліндровим 1,2-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом. Він видає 100 к.с. через шестиступінчасту механічну коробку передач або 130 к.с. через восьмиступінчасту автоматичну. Крім того, клієнти можуть вибрати чотирициліндровий 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 130 к.с.

Peugeot 2008 2024 року надійде в продаж цього літа разом із повністю електричним E-2008.