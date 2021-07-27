Лос-Анджелес отримав першу в США електричну пожежну машину, ще три таких машини вже працюють в депо Берліна, Амстердама і Дубаї.

Втім, цей пожежний автомобіль не повністю електричний - це гібрид з двигуном Volvo Penta. Пожежний електромобіль оснащений двома електродвигунами, які можуть забезпечити загальну потужність до 360 кВт (490 к.с.).

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У машини низький центр тяжіння, що гарантує їй відмінну стійкість на поворотах. Додаткова опція - вбудований безпілотник, за допомогою якого можна спостерігати за ситуацією поза зоною прямої видимості.

Функцію генератора виконує шестициліндровий дизель потужністю 276 к.с., від якого живляться електродвигуни та акумулятори ємністю (в двох варіантах) 50 і 100 кВт.год. Зарядити батарею від станції на 150 кВт можна впродовж години.