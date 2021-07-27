Лос-Анджелес получил первую в США электрическую пожарную машину, еще три таких машины уже работают в депо Берлина, Амстердама и Дубае.

Впрочем, этот пожарный автомобиль не полностью электрический – это гибрид с двигателем Volvo Penta. Пожарный электромобиль оснащен двумя электродвигателями, которые могут обеспечить общую мощность до 360 кВт (490 л.с.).

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У машины низкий центр тяжести, что гарантирует ей отличную устойчивость на поворотах. Дополнительная опция – встроенный беспилотник, с помощью которого можно наблюдать за ситуацией вне зоны прямой видимости.

Функцию генератора выполняет шестицилиндровый дизель мощностью 276 л.с., от которого питаются электродвигатели и аккумуляторы емкостью (в двух вариантах) 50 и 100 кВт. Зарядить батарею от станции на 150 кВт можно в течение часа.