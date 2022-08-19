Нова технологія приводу забезпечить таким спорткарам стійкість та маневреність, недоступну для машин з ДВС.

В обоймі BMW вже є "заряджені" двомоторні електрокари лінійки M Sport: ліфтбек i4 M50 та кросовер iX M60 встигли вийти на ринки деяких країн, а наступного року до них приєднається седан i7 M70. Але дебют першої повноцінної емки без двигуна внутрішнього згоряння ще попереду.

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Підрозділ BMW M GmbH, яке вже влаштувало в свій ювілейний рік ряд гучних прем'єр, оголосило про початок випробувань прототипу електричного спорткара, кожне з коліс якого обертається окремим електродвигуном.

Вони керуються незалежно один від одного єдиним центральним блоком із високим ступенем інтеграції. Електроніка постійно відстежує дії водія та зміну їздових умов та розподіляє тягу зі швидкістю та точністю, недосяжною для машин з традиційними двигунами.

Подібні системи, що забезпечують максимальну стійкість і маневреність, вже реалізовані в інших чотиримоторних спортивних електромобілях на зразок Rimac Nevera або Drako GTE. Окрім іншого, вони дозволяють дуже швидко проходити повороти навіть на мокрих від дощу чи засніжених дорогах.

Сам прототип BMW представляє кузов вищезгаданого i4 M50 – посилений у передній частині для більшої жорсткості на кручення та з розширеними колісними арками. Характеристики силової установки, що ховається під ним, поки не повідомляються, немає і приблизних термінів запуску технології в серійне виробництво: зрештою, тести тільки почалися. При цьому в BMW кажуть, що вже перші намотані закритими дорогами кілометри показали, наскільки перспективна ця система приводу.

Тим часом перший гібрид BMW M має стати на конвеєр уже цього року. Це буде кросовер XM із заснованою на V8 силовою установкою. Восьмициліндровий двигун використовується і в новому електрифікованому спортпрототипі, який виступатиме у гонках на витривалість IMSA та WEC.