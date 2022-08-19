Новая технология привода обеспечит таким спорткарам устойчивость и маневренность, недоступную для машин с ДВС.

В обойме BMW уже есть "заряженные" двухмоторные электрокары линейки M Sport: лифтбек i4 M50 и кроссовер iX M60 успели выйти на рынки некоторых стран, а в следующем году к ним присоединится седан i7 M70. Но дебют первой полноценной эмки без двигателя внутреннего сгорания еще впереди.

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Подразделение BMW M GmbH, которое уже устроило в свой юбилейный год ряд громких премьер, объявило о начале испытаний прототипа электрического спорткара, каждое из колес которого вращается отдельным электродвигателем.

Они управляются независимо друг от друга единым центральным блоком с высокой степенью интеграции. Электроника постоянно отслеживает действия водителя и смену ездовых условий и распределяет тягу со скоростью и точностью, недостижимой для машин с традиционными двигателями.

Подобные системы, обеспечивающие максимальную устойчивость и маневренность, уже реализованы в других четырехмоторных спортивных электромобилях вроде Rimac Nevera или Drako GTE. Кроме прочего, они позволяют очень быстро проходить повороты даже на мокрых от дождя или заснеженных дорогах.

Сам прототип BMW представляет кузов вышеуказанного i4 M50 – усилен в передней части для большей жесткости на кручение и с расширенными колесными арками. Характеристики силовой установки, что скрывается под ним, пока не сообщаются, нет и примерных сроков запуска технологии в серийное производство: в конце концов, тесты только начались. При этом в BMW говорят, что уже первые намотанные закрытыми дорогами километры показали, насколько перспективна эта система привода.

Между тем первый гибрид BMW M должен стать на конвейер уже в этом году. Это будет кроссовер XM с основанной на V8 силовой установкой. Восьмицилиндровый двигатель используется и в новом электрифицированном спортпрототипе, который будет выступать в гонках на выносливость IMSA и WEC.