Ferrari випустить свій перший електромобіль у 2025 році. Наразі він виглядає не дуже, однак поки що не судіть про зовнішній вигляд автомобіля. Це лише тестовий мул із комічно підробленими наконечниками вихлопної труби. Звук мотора V8 буде транслюватись через динаміки.

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Ми повинні визнати, що це звучить досить переконливо, настільки, що люди, які не є автомобільними фанатами, подумають, що це справжній рик двигуна. Але жовтий знак високої напруги, зарезервований для випробувальних транспортних засобів електромобілів, є безсумнівним фактом, що під капотом немає двигуна внутрішнього згоряння. Інший натяк представлений цими скрипучими, трохи зміщеними наконечниками вихлопної системи, прикріпленими до заднього фартуха за допомогою чогось, схожого на алюмінієву фольгу.

Повертаючись до саундтреку, генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья нещодавно сказав, що електромобілі компанії не будуть мовчати. Кожна гарцююча конячка з електромотором матиме спеціальні «звукові підписи», і, здається, перший набіг Маранелло на сферу електромобілів імітуватиме V-8. Залишається побачити, чи буде ця «функція» опцією чи стандартним обладнанням.

Буде цікаво дізнатися, чи зможуть власники його вимкнути. Проте є багато місць у світі, де правила вимагають від електромобілів видавати штучний звуковий сигнал, щоб попередити пішоходів. Наприклад, у 27 країнах Європейського Союзу закон передбачає, що електромобілі повинні мати акустичну систему сповіщення транспортного засобу. Система AVAS включається після запуску автомобіля та залишається активною, поки автомобіль не досягне 20 км/год.

Ferrari не перший італійський бренд, який розробив спортивний звук для своїх потужних автомобілів. Окрім Maserati GranTurismo Folgore, навіть менший Abarth 500e має функцію Sound System Generator. Останньому, очевидно, знадобилося більше 6000 годин, щоб завершити звук зовнішнього динаміка, встановленого під задньою частиною автомобіля. Якщо ви цього не чули, ось як звучать «обороти» на електричному хот-хетчі:

Дотримуючись Stellantis (хоча Ferrari технічно не є його частиною), новий електричний Dodge Charger має щось під назвою «Fratzonic». Він видає схожу ноту V-8, і ми визнаємо, що це звучить досить добре. Однак ніщо ніколи не зможе перевершити оригінальний звук, створений великим старим HEMI. Те саме стосується атмосферних двигунів Ferrari.

Крім фальшивого звуку, перший електричний Ferrari може бути більш практичним, ніж звичайна серія суперкарів, створених екзотичним автовиробником. Той факт, що він ховається під кузовом Levante, говорить про те, що він може мати задні двері та може бути позашляховиком.

Ми повинні дізнатися справжню форму електромобіля, як тільки автомобільні папараці помітять прототип із серійним кузовом. Це має відбутися до кінця цього року або на початку 2025 року.