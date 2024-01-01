Первый электрический Ferrari будет выдавать звук V8 через динамики

Ferrari выпустит свой первый электромобиль в 2025 году. Сейчас он выглядит не очень, однако пока не судите о внешнем виде автомобиля. Это лишь тестовый ил с комично поддельными наконечниками выхлопной трубы. Звук мотора V8 будет транслироваться через динамики.

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Мы должны признать, что это звучит довольно убедительно, настолько, что люди, которые не являются автомобильными фанатами, подумают, что это настоящий рык двигателя. Но желтый знак высокого напряжения, зарезервирован для испытательных транспортных средств электромобилей, является несомненным фактом, что под капотом нет двигателя внутреннего сгорания. Другой намек представлен этими скрипучими, немного смещенными наконечниками выхлопной системы, прикрепленными к заднему фартуку с помощью чего-то, похожего на алюминиевую фольгу.

Возвращаясь к саундтреку, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья недавно сказал, что электромобили компании не будут молчать. Каждая гарцующая лошадка с электромотором будет иметь специальные "звуковые подписи", и, кажется, первый набег Маранелло на сферу электромобилей будет имитировать V-8. Остается увидеть, будет ли эта "функция" опцией или стандартным оборудованием.

Будет интересно узнать, смогут ли владельцы его выключить. Однако есть много мест в мире, где правила требуют от электромобилей выдавать искусственный звуковой сигнал, чтобы предупредить пешеходов. Например, в 27 странах Европейского Союза закон предусматривает, что электромобили должны иметь акустическую систему оповещения транспортного средства. Система AVAS включается после запуска автомобиля и остается активной, пока автомобиль не достигнет 20 км/ч.

Ferrari не первый итальянский бренд, который разработал спортивный звук для своих мощных автомобилей. Кроме Maserati GranTurismo Folgore, даже меньший Abarth 500e имеет функцию Sound System Generator. Последнему, очевидно, понадобилось более 6000 часов, чтобы завершить звук внешнего динамика, установленного под задней частью автомобиля. Если вы этого не слышали, вот как звучат "обороты" на электрическом хот-хэтче:

Следуя Stellantis (хотя Ferrari технически не является его частью), новый электрический Dodge Charger имеет что-то под названием "Fratzonic". Он издает похожую ноту V-8, и мы признаем, что это звучит довольно хорошо. Однако ничто никогда не сможет превзойти оригинальный звук, созданный великим старым HEMI. То же самое касается атмосферных двигателей Ferrari.

Помимо фальшивого звука, первый электрический Ferrari может быть более практичным, чем обычная серия суперкаров, созданных экзотическим автопроизводителем. Тот факт, что он скрывается под кузовом Levante, говорит о том, что он может иметь задние двери и может быть внедорожником.

Мы должны узнать настоящую форму электромобиля, как только автомобильные папарацци заметят прототип с серийным кузовом. Это должно произойти до конца этого года или в начале 2025 года.