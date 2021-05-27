Nissan Ariya виїхав на трасу електричної Формули Е, яка простягається вулицями Монако.
Таким чином Nissan продемонстрував сучасний дизайн та можливості екологічної технології e-4ORCE, яка використовується в Ariya.
Повністю електричний кросовер Ariya, який буде продаватись і в Україні – це символ інноваційного та електричного майбутнього Nissan.
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Стратегія електрифікації Nissan базується на більш ніж десятирічному досвіді випуску електромобілів, адже модель Leaf довгий час була лідером ринку електромобілів у світі.
У цьому сезоні команда Nissan Formula E буде використовувати два електромобілі – Leaf та Ariya.