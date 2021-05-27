Nissan Ariya выехал на трассу электрической Формулы Е, которая простирается по улицам Монако.

Таким образом Nissan продемонстрировал современный дизайн и возможности экологической технологии e-4ORCE, которая используется в Ariya.

Полностью электрический кроссовер Ariya, который будет продаваться и в Украине – это символ инновационного и электрического будущего Nissan.

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Стратегия электрификации Nissan основана на более чем десятилетнем опыте выпуска электромобилей, ведь модель Leaf долгое время была лидером рынка электромобилей в мире.



В этом сезоне команда Nissan Formula E будет использовать два электромобиля – Leaf и Ariya.