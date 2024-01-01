Перший гібридний Porsche 911 готовий до дебюту

Ми бачили 911 гібрид у формі прототипу вже більше двох років. Porsche повідомляє нам, що розробка завершена, у процесі накопичено майже 5 млн км. Частина цього пробігу припадає на Нюрбургринг, де Porsche ділиться досить спокусливою підказкою щодо того, який значок буде носити електрифікований 911. Нам сказали, що гібрид проїжджає круг Нордшляйфе за 7 хвилин 16,9 секунди, що на 8,7 секунди швидше, ніж «відповідна версія попередньої моделі».

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Основні підрахунки підводять нас до 7:25,6, а швидкий огляд нещодавнього часу кола Porsche 911 Nurburgring приведе нас до Carrera S покоління 992, який пройшов коло за 7:25 ще в 2020 році. На зображеннях, наданих Porsche, не видно значків, але відсутність агресивного кузова вказує на щось більш цивільне. Carrera S з гібридною силовою установкою, безумовно, підходить для цього.

«Вперше за 61-річну історію нашої ікони ми встановлюємо гібридну систему приводу в дорожній 911», – сказав Френк Мозер, віце-президент Porsche з 911 і 718. «Цей інноваційний продуктивний гібрид робить 911 ще більш динамічним. Ми не залишили нічого на волю випадку під час розробки та випробували новий 911 у найрізноманітніших умовах по всьому світу, від морозу до палючої спеки, як це було під час останніх етапів тестування в Дубаї».

Технічні деталі гібридної силової установки поки невідомі. Porsche каже, що він спрямований на продуктивність, а не на ефективність, і раніше нам казали, що це не буде гібрид, що підключається від мережі. Більше стане відомо 28 травня.