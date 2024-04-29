Цей рік видається надзвичайно важливим для німецького автовиробника. У 2024 році Porsche запускає чотири оновлені лінійки моделей.

Цей рік стане найбільшим з точки зору запуску продуктів в історії Porsche: нові моделі Panamera, Taycan, Macan і 911 потраплять до клієнтів. Незважаючи на це, продажі марки у 2024 році почалися трохи повільніше.

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Останніми місяцями Porsche представила версії Panamera і Taycan 2025 року. Ці дві моделі мають кілька вражаючих технічних оновлень порівняно з моделями, які вони замінюють, а також включають переглянутий стиль, щоб виділитися.

Подібна історія з Porsche Macan, і саме ця модель може мати великий вплив на ширші продажі компанії. Він був представлений у своєму останньому поколінні в січні та став першою моделлю Porsche, яка перейшла від двигуна внутрішнього згоряння до електричної трансмісії від батарей. У той час як Macan ICE, який покидає продаж, ще деякий час буде продаватися, Macan EV зрештою стане єдиною версією, доступною для покупців.

Крім того, є 911. Компанія Porsche кілька років готує модернізацію моделі 992-го покоління, і її прем’єра запланована на наступні кілька місяців. Він буде прикрашений безліччю важливих візуальних і механічних оновлень. Цього року також буде представлений перший в історії 911 з гібридною силовою установкою, хоча технічні подробиці про цю модель залишаються невідомими.

«Porsche продовжує трансформацію та оновить чотири з шести лінійок моделей до кінця 2024 року», — описав заступник голови правління Porsche Лутц Мешке. «Комплексне оновлення нашого продуктового портфоліо пов’язане з великими зусиллями та вимагає посиленої роботи від усієї команди Porsche. Але наші сьогоднішні інвестиції та запуск продуктів — це наші прибутки завтра».

Результати першого кварталу

Протягом першого кварталу року Porsche поставив 77 640 автомобілів, що на 3,9% менше, ніж у першому кварталі 2023 року. Це не через зниження інтересу до моделей компанії. Фактично поставки зросли на 36,7% у Німеччині та на 8,8% у решті Європи до 20 044 одиниць. Зниження в основному пояснюється падінням поставок у Північній Америці на 23,2%, за винятком Мексики, спричиненим затримками, пов’язаними з митницею.

Продажі моделей бренду також впали в Китаї, зменшившись на 23,5% до 16 340 одиниць, порівняно з 21 365, проданими в першому кварталі 2023 року. Це ймовірно пов’язано з розвитком у Китаї власних пропозицій у цьому ціновому сегменті від місцевих виробників.

Cayenne залишається бестселером Porsche: у першому кварталі було продано 28 025 одиниць, що на 19,8% більше, ніж роком раніше. Продажі 911 також підскочили на 16,5% до 12 892 одиниць, а попит на 718 Boxster і Cayman підскочив на 20,1% до 5 772. Поставки Macan, Panamera і Taycan впали на 13,8%, 27,6% і 53,7% відповідно.