Этот год представляется чрезвычайно важным для немецкого автопроизводителя. В 2024 году Porsche запускает четыре обновленные линейки моделей.

Этот год станет крупнейшим с точки зрения запуска продуктов в истории Porsche: новые модели Panamera, Taycan, Macan и 911 попадут к клиентам. Несмотря на это, продажи марки в 2024 году начались немного медленнее.

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В последние месяцы Porsche представила версии Panamera и Taycan 2025 года. Эти две модели имеют несколько впечатляющих технических обновлений по сравнению с моделями, которые они заменяют, а также включают пересмотренный стиль, чтобы выделиться.

Подобная история с Porsche Macan, и именно эта модель может оказать большое влияние на более широкие продажи компании. Он был представлен в своем последнем поколении в январе и стал первой моделью Porsche, которая перешла от двигателя внутреннего сгорания к электрической трансмиссии от батарей. В то время как Macan ICE, который покидает продажу, еще некоторое время будет продаваться, Macan EV в конце концов станет единственной версией, доступной для покупателей.

Кроме того, есть 911. Компания Porsche несколько лет готовит модернизацию модели 992-го поколения, и ее премьера запланирована на следующие несколько месяцев. Он будет украшен множеством важных визуальных и механических обновлений. В этом году также будет представлен первый в истории 911 с гибридной силовой установкой, хотя технические подробности об этой модели остаются неизвестными.

"Porsche продолжает трансформацию и обновит четыре из шести линеек моделей до конца 2024 года", - описал заместитель председателя правления Porsche Лутц Мешке. "Комплексное обновление нашего продуктового портфолио связано с большими усилиями и требует усиленной работы от всей команды Porsche. Но наши сегодняшние инвестиции и запуск продуктов - это наши прибыли завтра".

Результаты первого квартала

В течение первого квартала года Porsche поставил 77 640 автомобилей, что на 3,9% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Это не из-за снижения интереса к моделям компании. Фактически поставки выросли на 36,7% в Германии и на 8,8% в остальной Европе до 20 044 единиц. Снижение в основном объясняется падением поставок в Северной Америке на 23,2%, за исключением Мексики, вызванным задержками, связанными с таможней.

Продажи моделей бренда также упали в Китае, уменьшившись на 23,5% до 16 340 единиц, по сравнению с 21 365, проданными в первом квартале 2023 года. Это вероятно связано с развитием в Китае собственных предложений в этом ценовом сегменте от местных производителей.

Cayenne остается бестселлером Porsche: в первом квартале было продано 28 025 единиц, что на 19,8% больше, чем годом ранее. Продажи 911 также подскочили на 16,5% до 12 892 единиц, а спрос на 718 Boxster и Cayman подскочил на 20,1% до 5 772. Поставки Macan, Panamera и Taycan упали на 13,8%, 27,6% и 53,7% соответственно.