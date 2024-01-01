Первый гибридный Porsche 911 готов к дебюту

Мы видели 911 гибрид в форме прототипа уже более двух лет. Porsche сообщает нам, что разработка завершена, в процессе накоплено почти 5 млн км. Часть этого пробега приходится на Нюрбургринг, где Porsche делится довольно соблазнительной подсказкой относительно того, какой значок будет носить электрифицированный 911. Нам сказали, что гибрид проезжает круг Нордшляйфе за 7 минут 16,9 секунды, что на 8,7 секунды быстрее, чем "соответствующая версия предыдущей модели".

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Основные подсчеты подводят нас к 7:25,6, а быстрый обзор недавнего времени круга Porsche 911 Nurburgring приведет нас к Carrera S поколения 992, который прошел круг за 7:25 еще в 2020 году. На изображениях, предоставленных Porsche, не видно значков, но отсутствие агрессивного кузова указывает на что-то более гражданское. Carrera S с гибридной силовой установкой, определенно, подходит для этого.

"Впервые за 61-летнюю историю нашей иконы мы устанавливаем гибридную систему привода в дорожной 911", – сказал Фрэнк Мозер, вице-президент Porsche по 911 и 718. "Этот инновационный производительный гибрид делает 911 еще более динамичным. Мы не оставили ничего на волю случая при разработке и испытали новый 911 в самых разнообразных условиях по всему миру, от мороза до палящей жары, как это было во время последних этапов тестирования в Дубае".

Технические детали гибридной силовой установки пока неизвестны. Porsche говорит, что он направлен на производительность, а не на эффективность, и ранее нам говорили, что это не будет гибрид, подключаемый от сети. Больше станет известно 28 мая.