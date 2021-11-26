Не всі завезені "євробляхи" можна розмитнити. Тим паче відведений на це термін вже минув і зараз легалізувати авто можна лише за допомогою учасника бойових дій і навіть у цій схемі є чимало додаткових умов.

Ті, хто ввозив “євробляху” на себе і досі її не розмитнив, опинились у непростому становищі. Навіть якщо знищити машину або здати на розбирання, усе одно можна отримати величезний (до 170 тис. грн) штраф від митниці. Юристи радять у такій ситуації подавати заяву про угон або відмовлятись від авто на користь держави.

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Сьогодні перший громадянин, Андрій, віддав свою “євробляху” на користь держави, тим самим захистивши себе та свою родину від штрафів.

Цей чоловік хотів чесно розмитнити автівку, але, нажаль, за законом його вантажний автомобіль не підпадав під "спрощене" розмитнення. Та від штрафів це людину не звільняє.

Скоріш за все цей транспортний засіб буде передано в одну з військових частин для перевезення курсантів.