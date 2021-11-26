Не все завезенные "евробляхи" можно растаможить. Тем более что отведенный на это срок уже истек и сейчас легализовать автомобиль можно только с помощью участника боевых действий и даже в этой схеме есть немало дополнительных условий.

Те, кто ввозил "евробляху" на себя и до сих пор ее не растаможил, оказались в непростом положении. Даже если уничтожить машину или сдать по разборке, все равно можно получить огромный (до 170 тыс. грн) штраф от таможни. Юристы советуют в такой ситуации подавать заявление об угоне или отказываться от автомобиля в пользу государства.

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Сегодня первый гражданин, Андрей, отдал свою "евробляху" в пользу государства, тем самым защитив себя и свою семью от штрафов.

Этот мужчина хотел честно растаможить автомобиль, но, к сожалению, по закону его грузовой автомобиль не подпадал под "упрощенное" растаможивание. Но от штрафов это человека не освобождает.

Скорее всего, это транспортное средство будет передано в одну из воинских частей для перевозки курсантов.