Це не власна розробка монгольського Bars Motors, а перероблений Zotye.

Бренд монгольських автомобілів Bars Motors оголосив про плани виробництва свого першого компактного кросовера MOZO EVision на заводі відродженого після банкрутства Zotye в Чунчіні, Китай.

Замовити автомобіль у Монголії можна буде з першого листопада 2022 року. З бензиновим двигуном він коштуватиме 99 млн тугриків (приблизно 29 500 доларів США), з гібридним – 129 млн тугриків (38 300 дол).

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Хоча автомобіль позиціонується як монгольський, хоча насправді він китайський. Засновники Bars Motors справді з Монголії, і продаватись він буде на місцевому ринку. Однак конструкція автомобіля, всі запчастини та виробництво – Made in China.

Якою буде якість автомобіля – здогадатись неважко, адже навіть презентаційні фото машини виглядають так, ніби його фотографували на плівку “Свема ДС4” фотоапаратом “Смена 8М”.

Кросовер Mozo назвали від скороченого монгольського виразу «монгол зон олон» (монгольський народ). По суті це клон китайського Zotye T500, який відрізняється від нього лише шильдиками. На цьому китайському заводі Zotye буде вироблятись і для інших ринків Азії, не виключено, що під іншими брендами.

Автомобіль, який вперше було випущено у 1997 році, має 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 156 к.с., який може працювати з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач або шестиступінчастим «автоматом». Також буде гібридна версія, наявна в гамі модифікацій Zotye T50.

Виробник стверджує, що перед початком виробництва автомобіль випробували в різних кліматичних умовах Монголії, проводячи тест-драйви як на асфальті, так і на бездоріжжі.

Окрім кросовера, в модельній гамі Mozo є електромобіль Hero.