Африканська країна Уганда - одна з найбідніших у світі. Але в ній випускають електромобілі та гібриди, які планують поставляти на російський ринок.

Оскільки всі світові виробники пішли з ринку країни-терориста, то для місцевих громадян залишилась лише продукція місцевого “АвтоВАЗу” та так званих “дружніх” країн, як-от Іран чи Північна Корея. Адже навіть не всі китайські автовиробники працюють з рашкою, побоюючись санкцій ЄС та США.

До речі один з найбільших автозаводів в Росії законсервували

Натомість африканські автовиробники відкриті до співробітництва. Як не дивно, на Чорному континенті теж є автопром. Наприклад, нещодавно заговорили про можливість експорту автомобілів з… Уганди. Там працює підприємство з випуску електромобілів Kiira Motors.

Посол цієї країни в РФ Мозес Кізіге заявив, що найближчим часом на російський ринок вийдуть моделі місцевого бренду Kiira. Таке рішення ухвалено у відповідь на будівництво в Уганді підприємства зі збирання вантажівок КаМАЗ із російських машинокомплектів, повідомляє Фокус.

“З початку року попит на електромобілі в Росії зростає, і якщо машини з Уганди будуть належної якості та за прийнятною ціною, вони знайдуть свого покупця серед росіян”, – посилається на експерта "Автонет" Вероніку Коршикова російське держагентство РИА Новости.

Також росіяни повідомляють, що розробкою електромобілів в Уганді займається держпідприємство Kiira Motors, створене у 2007 році. За іншими даними, конструкцію розробили місцеві студенти.

Модель Kiira EV, представлена у 2011 році, вважається першим африканським електромобілем. Назву машини ніби-то придумав сам президент Уганди. Мабуть, довго думав. Двомісний хетчбек із пластиковим кузовом має всього 3 м у довжину.

Електрокар Kiira EV оснащений невеликим 26-сильним двигуном і невеликою літій-іонною батареєю. Він розганяється до 100 км/год, а його запас ходу становить 80 км. Враховуючи характеристики та якість складання, авто недешеве — коштує приблизно 20 000 доларів.

Наразі модельний ряд угандійського автовиробника включає три моделі – Kiira EV, Kiira EV SMACK, Kiira EVS.

Чотиримісна модель Kiira EV Smack коштує в Уганді $ 31 000. Хетчбек пропонують зі 107-сильною гібридною установкою, завдяки якій авто здатне проїхати 32 км на електротязі та розвинути 140 км/год. На його базі також презентували бензинове купе EVS з 2,0-літровим двигуном — його продаватимуть в Африці за 35 000 доларів. Для росіян, звичайно, всі ці автомобілі обійдуться дорожче – у них навіть Lada коштує як Toyota Camry.