Африканская страна Уганда – одна из самых бедных в мире. Но в ней выпускают электромобили и гибриды, которые планируют поставлять на российский рынок.

Поскольку все мировые производители ушли с рынка страны-террориста, то для местных граждан осталась только продукция местного "АвтоВАЗа" и так называемых "дружественных" стран, таких как Иран или Северная Корея. Ведь даже многие китайские автопроизводители работают с опаской, боясь санкций ЕС и США.

Кстати один из крупнейших автозаводов в России законсервировали.

Африканские автопроизводители открыты к сотрудничеству. Как ни странно, на Черном континенте тоже есть автопром. К примеру, не так давно заговорили о возможности экспорта автомобилей из… Уганды. Там работает предприятие по выпуску электромобилей Kiira Motors.

Посол этой страны в России Мозес Кизиге заявил, что в ближайшее время на российский рынок выйдут модели местного бренда Kiira. Такое решение принято в ответ на строительство в Уганде предприятия по сборке грузовиков КаМАЗ из российских машинокомплектов, сообщает Фокус.

"С начала года спрос на электромобили в России растет, и если машины из Уганды будут надлежащего качества и по приемлемой цене, они найдут своего покупателя среди россиян", – ссылается на эксперта "Автонета" Веронику Коршикова российское госагентство РИА Новости.

Также россияне сообщают, что разработкой электромобилей в Уганде занимается госпредприятие Kiira Motors, созданное в 2007 году. По другим данным, конструкция была разработана местными студентами.

Модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. Название машины вроде бы придумал сам президент Уганды. Наверное, долго думал. Двухместный хэтчбек с пластиковым кузовом имеет всего 3 м в длину.

Электрокар Kiira EV оснащен небольшим 26-сильным двигателем и небольшой литий-ионной батареей. Он разгоняется до 100 км/ч, а его запас хода составляет 80 км. Учитывая характеристики и качество сборки, авто недешевое – стоит примерно 20 000 долларов.

В настоящее время модельный ряд угандийского автопроизводителя включает в себя три модели – Kiira EV, Kiira EV SMACK, Kiira EVS.

Четырехместная модель Kiira EV Smack стоит в Уганде $31 000. Хэтчбек предлагают со 107-сильной гибридной установкой, благодаря которой автомобиль способен проехать 32 км на электротяге и развить 140 км/ч. На его базе также представили бензиновое купе EVS с 2,0-литровым двигателем – его будут продавать в Африке за 35 000 долларов. Для россиян, конечно, все эти автомобили обойдутся дороже – у них даже Lada стоит как Toyota Camry.