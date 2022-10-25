Это не собственная разработка монгольского Bars Motors, а переделанный Zotye.

Бренд монгольских автомобилей Bars Motors объявил о планах производства своего первого компактного кроссовера MOZO EVision на заводе возродившегося после банкротства Zotye в Чунчине, Китай.

Заказать автомобиль в Монголии можно будет с 1 ноября 2022 года. С бензиновым двигателем он будет стоить 99 млн. тугриков (примерно 29 500 долларов США), с гибридным – 129 млн. тугриков (38 300 долл.).

Также интересно авто из Уганды будет продаваться в России.

Автомобиль позиционируется как монгольский, хотя на самом деле он китайский. Основатели Bars Motors действительно из Монголии, и продаваться он будет на местном рынке. Однако конструкция автомобиля, все запчасти и производство – Made in China.

Каким будет качество автомобиля – догадаться нетрудно, ведь даже презентационные фото машины выглядят так, будто его фотографировали на пленку “Свема ДС4” фотоаппаратом “Смена 8М”.

Кроссовер Mozo назвали от сокращенного монгольского выражения "монгол зон олон" (монгольский народ). По сути это клон китайского Zotye T500, отличающийся от него только шильдиками. На этом же заводе будут собирать данный кроссовер и для других рынков Азии, не исключено, что под разными брендами.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с., который может работать с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Также будет гибридная версия, имеющаяся в гамме модификаций Zotye T50.

Производитель утверждает, что перед началом производства автомобиль опробовали в разных климатических условиях Монголии, проводя тест-драйвы как на асфальте, так и на бездорожье.

Кроме кроссовера, в модельной гамме Mozo есть электромобиль Hero.