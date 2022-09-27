Перший гоночний Pontiac пустять з молотка за стартовою ціною 300 тисяч доларів. Пробіг 96-річного автомобіля складає лише 36 000 кілометрів.

Американський дилерський центр Classic Auto Mall, який спеціалізується на продажі класичних автомобілів, виставив на продаж раритетний Pontiac Hill Climb Speedster зразка 1926 року.

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Ця модель є першим спорткаром компанії. Окрім того, саме ця машина вперше в історії марки стала переможцем гоночної серії майже сто років тому. Ідеально відреставрований спорткар запропонували придбати за 290 000 доларів, але у ході торгів ціна може зрости.

Спочатку автомобіль, побудований в 1926 році, був стандартним Pontiac Six. Але після пожежі, внаслідок якої машина практично повністю втратила салон, дилерський центр викупив її назад. Згорілого Понтіака відправили в майстерню, в якій перетворили дорожній Pontiac на гоночний спідстер.

Спорткар обладнали 3,1-літровим V6, пару якому склала триступенева «механіка». У подібній модифікації Pontiac виграв гонку своєму класі у Нью-Йорку, а також посів третє місце у загальному заліку.

Після тріумфу модель майже десять років брала участь у різних гоночних серіях. 1932 року спорткар відправили на територію дилерського центру, де він провів наступні 50 років. Після закриття автосалону машину викупив приватний колекціонер, який продав її нинішньому власнику в 1997 році.