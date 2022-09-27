Первый гоночный Pontiac пустят с молотка по стартовой цене 300 тысяч долларов. Пробег 96-летнего автомобиля составляет всего 36 000 километров.

Американский дилерский центр Classic Auto Mall, который специализируется на продаже классических автомобилей, выставил на продажу раритетный Pontiac Hill Climb Speedster образца 1926 года.

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Эта модель является первым спорткаром компании. Кроме того, именно эта машина впервые в истории марки стала победителем гоночной серии почти сто лет назад. Идеально отреставрированный спорткар предложили купить за 290 000 долларов, но в ходе торгов цена может вырасти.

Сначала автомобиль, построенный в 1926 году, был стандартным Pontiac Six. Но после пожара, в результате которого машина практически полностью потеряла салон, дилерский центр выкупил ее обратно. Сгоревший Понтиак отправили в мастерскую, в которой превратили дорожный Pontiac в гоночный спидстер.

Спорткар оборудовали 3,1-литровым V6, пару которому составила трехступенчатая “механика”. В подобной модификации Pontiac выиграл гонку в своем классе в Нью-Йорке, а также занял третье место в общем зачете.

После триумфа модель почти десять лет участвовала в различных гоночных сериях. В 1932 году спорткар отправили на территорию дилерского центра, где он провел следующие 50 лет. После закрытия автосалона машину выкупил частный коллекционер, продал ее нынешнему владельцу в 1997 году.