На продаж виставлений перший електричний Rolls-Royce, який не можна продавати. Продавець ризикує потрапити до чорного списку марки.

Розкішний електрокар Rolls-Royce Spectre продають попри заборону. Один із перших екземплярів купе, яке через високий попит доведеться чекати більше року, виставили на продаж на майданчику Bring a Trailer.

Читайте також: Перший електричний Rolls-Royce отримав українські номери

При цьому глава марки Торстен Мюллер-Отвос попереджав: перепродаж Spectre призведе до довічного внесення до чорного списку Rolls-Royce. Це означає, що його покупець не зможе придбати автомобілі люксового бренду без допомоги посередників.

Spectre виставили на торги від імені дилерського центру, розташованого у Флориді. Купе, що проїхало лише 160 кілометрів, пофарбоване у світло-сірий відтінок Tempest Grey, підкреслений помаранчевою лінією на боках. Великі 23-дюймові семиспицеві колісні диски «взуті» в шини Pirelli P Zero.

Усередині - схожа колірна схема зі шкірою сірого та блакитного кольорів Scivaro Grey та Charles Blue з помаранчевою окантовкою та логотипами RR на підголовниках. Дверні панелі прикрашені дерев'яними вставками, стеля з фірмовою ілюмінацією «зоряне небо» теж оброблена шкірою.

Суперкупе оснащено двомоторною силовою установкою потужністю 585 кінських сил (895 Нм) моменту, що крутить. Двигуни запитуються від батареї ємністю 120 кіловат-годин, що забезпечує близько 430 кілометрів ходу.

На даний момент максимальна ставка на Bring a Trailer – 380 тисяч доларів. Один екземпляр Spectre вже має українські номерні знаки. В нашій країні він коштує від $610 000.