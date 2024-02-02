На продажу выставлен первый электрический Rolls-Royce, который нельзя продавать. Продавец рискует попасть в черный список марки.

Роскошный электрокар Rolls-Royce Spectre продают несмотря на запрет. Один из первых экземпляров купе, которое из-за высокого спроса придется ждать больше года, выставили на продажу на площадке Bring a Trailer.

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При этом глава марки Торстен Мюллер-Отвос предупреждал: перепродажа Spectre приведет к пожизненному внесению в черный список Rolls-Royce. Это означает, что его покупатель не сможет приобрести автомобили люксового бренда без помощи посредников.

Spectre выставили на торги от имени дилерского центра, расположенного во Флориде. Купе, проехавшее всего 160 километров, окрашено в светло-серый оттенок Tempest Grey, подчеркнутый оранжевой линией на боках. Большие 23-дюймовые семиспицевые колесные диски "обуты" в шины Pirelli P Zero.

Внутри - похожая цветовая схема с кожей серого и голубого цветов Scivaro Grey и Charles Blue с оранжевой окантовкой и логотипами RR на подголовниках. Дверные панели украшены деревянными вставками, потолок с фирменной иллюминацией "звездное небо" тоже отделана кожей.

Суперкупе оснащено двухмоторной силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил (895 Нм) крутящего момента,. Двигатели запитываются от батареи емкостью 120 киловатт-часов, что обеспечивает около 430 километров хода.

На данный момент максимальная ставка на Bring a Trailer – 380 тысяч долларов. Один экземпляр Spectre уже имеет украинские номерные знаки. В нашей стране он стоит от $610 000.