Трапилось це випадково.

Чотирилапий став “автовикрадачем” за збігом обставин. Принаймні, так заявляють його власники.

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У публікації журналістки Katie Nielsen у Twitter говориться, що пара з Сан-Франциско залишила в автомобілі свого собаку Дюка, який примудрився обмотати повідок навколо важеля коробки передач і перевести його у нейтральне положення. Після цього машина, яка, ймовірно, була залишена під нахилом, покотилась і врізалась в огорожу.

A Bay Area couple is having a RUFF Friday!



Apparently, the dog (seen behind the wheel) was left in the car with the leash on. The leash got stuck on the gear shift, & pulled the car in neutral, allowing it to roll down the street into the wall.



*insert bad driver joke here* 😉 pic.twitter.com/vOzEpV0CYM — Katie Nielsen (@KatieKPIX) 30 августа 2019 г.

Таке стало можливим, через особливість самого автомобіля: селектор коробки швидкостей в Mercedes-Benz S430 2001 року може бути переключений без натискання на педаль гальма, достатньо сильно вдарити по самому важелю. Цей варіант передбачений на випадок необхідности буксирування автомобіля.

Поїздка Дюка була короткою, але з наслідками: Mercedes на своєму шляху збив відро для сміття і врізався у бетонну огорожу. Після повернення господарів авто звисало з бордюра, а щасливий Дюк шкірився на сидінні водія.

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