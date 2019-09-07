Произошло это случайно.

Четверолапый стал "автоугонщиком" по стечению обстоятельств. По крайней мере, так заявляют его владельцы.

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В публикации журналистки Katie Nielsen в Twitter говорится, что пара из Сан-Франциско оставила в автомобиле своего пса Дюка, который умудрился обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его в нейтральное положение. После этого машина, которая, вероятно, была оставлена под наклоном, покатилась и врезалась в ограждение.

A Bay Area couple is having a RUFF Friday!



Apparently, the dog (seen behind the wheel) was left in the car with the leash on. The leash got stuck on the gear shift, & pulled the car in neutral, allowing it to roll down the street into the wall.



*insert bad driver joke here* 😉 pic.twitter.com/vOzEpV0CYM — Katie Nielsen (@KatieKPIX) 30 августа 2019 г.

Такое стало возможным из-за особенностей самого автомобиля: селектор коробки скоростей в Mercedes-Benz S430 2001 может быть переключен без нажатия на педаль тормоза, достаточно сильно ударить по самому рычагу. Этот вариант предусмотрен на случай необходимости буксировки автомобиля.

Поездка Дюка была короткой, но с последствиями: Mercedes на своем пути сбил ведро для мусора и врезался в бетонный забор. По возвращении хозяев авто свисало с бордюра, а счастливый Дюк скалился на сиденье водителя.

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