Произошло это случайно.
Четверолапый стал "автоугонщиком" по стечению обстоятельств. По крайней мере, так заявляют его владельцы.
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В публикации журналистки Katie Nielsen в Twitter говорится, что пара из Сан-Франциско оставила в автомобиле своего пса Дюка, который умудрился обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его в нейтральное положение. После этого машина, которая, вероятно, была оставлена под наклоном, покатилась и врезалась в ограждение.
Такое стало возможным из-за особенностей самого автомобиля: селектор коробки скоростей в Mercedes-Benz S430 2001 может быть переключен без нажатия на педаль тормоза, достаточно сильно ударить по самому рычагу. Этот вариант предусмотрен на случай необходимости буксировки автомобиля.
Поездка Дюка была короткой, но с последствиями: Mercedes на своем пути сбил ведро для мусора и врезался в бетонный забор. По возвращении хозяев авто свисало с бордюра, а счастливый Дюк скалился на сиденье водителя.
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