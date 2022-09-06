Дуже незвичайний проект аргентинської компанії Carrozados Rosano, яка зробила катафалк з Peugeot 208.

Дивно, але насправді це не єдиний подібний редизайн компанії, яка кілька років тому знову зробила катафалк, але на базі попереднього покоління 208. Компактний хетчбек ідентичний до кінця передніх дверей, де починається справжній катафалк. Колісна база була значно збільшена, що дало нам, можливо, найдовший Peugeot, який коли-небудь виготовлявся.

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Задні двері також були перероблені, щоб впоратися з доданою висотою, а інтер’єр був зроблений зі спеціальною рамою зі сталі, додано світлодіодне освітлення, а також шкіру для більш розкішного вигляду. Базовий 208 поставляється з 1,2-літровим бензиновим двигуном в Аргентині, який генерує 83 кінські сили і 118 ньютон-метрів.