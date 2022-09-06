Очень необычный проект аргентинской компании Carrozados Rosano, которая сделала катафалк из Peugeot 208.

Удивительно, но на самом деле это не единственный подобный редизайн компании, которая несколько лет назад снова сделала катафалк, но на базе предыдущего поколения 208. Компактный хэтчбек идентичен до конца передней двери, где начинается настоящий катафалк. Колесная база была значительно увеличена, что дало нам, возможно, самый длинный Peugeot, который когда-либо производился.

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