Peugeot 3008 починає цьогорічну осінь зі знакових змін у комплектаціях.

Врахувавши побажання потенційних клієнтів, французам вдалося не тільки запропонувати більш конкурентну ціну на автомобіль, але й задовольнити інші потреби.

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Девізом нової версії Peugeot 3008 Allure-Line стало гасло: більше стилю – менше ціна. Так, новинка Peugeot 3008 Allure-Line отримала всі характерні зовнішні особливості комплектації Allure: повністю світлодіодні фари Full LED, особливу решітку радіатора з поздовжніми хромованими елементами, великі 18-дюймові колісні диски Los Angeles.

Салон автомобіля порадує комбінованою оббивкою сидінь “тканина/шкіра” Piedimonte – красивий і практичний варіант обробки аналогічний комплектації Allure. Також новинка Peugeot 3008 Allure-Line вже в стандартній комплектації отримує систему GripControl, бічні надувні шторки безпеки, задні датчики паркування і камеру заднього виду – все це оснащення було доступно для версії Active тільки у вигляді платних опцій.

Автомобіль Peugeot 3008 Allure-Line доступний з турбодизельним двигуном 2.0 HDI і АКПШ-6 серії ЕАТ6. Дана пара відома більшості покупців PEUGEOT 3008: двигун відмінно зарекомендував себе завдяки економічності, а 6-ст. АКПП відрізняється м'якістю зміни передач, а також пропонує спорт-режим і можливість вибір передач вручну. Новинка Peugeot 3008 Allure-Line 2.0 HDI АКПШ-6 доступна за ціною від 731 тис.

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