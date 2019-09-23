Peugeot 3008 начинает нынешнюю осень со знаковых изменений в комплектациях.

Учитывая пожелания потенциальных клиентов, французам удалось не только предложить более конкурентную цену на автомобиль, но и удовлетворить другие нужды.

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Девизом новой версии Peugeot 3008 Allure-Line стал лозунг: больше стиля – меньше цена. Так, новинка Peugeot 3008 Allure-Line получила все характерные внешние особенности комплектации Allure: полностью светодиодные фары Full LED, особую решетку радиатора с продольными хромированными элементами, большие 18-дюймовые колесные диски Los Angeles.

Салон автомобиля порадует комбинированной обивкой сидений “ткань/кожа” Piedimonte – красивый и практичный вариант отделки аналогичный комплектации Allure. Также новинка Peugeot 3008 Allure-Line уже в стандартной комплектации получает систему GripControl, боковые надувные шторки безопасности, задние датчики парковки и камеру заднего вида – все это оснащение было доступно для версии Active только в виде платных опций.

Автомобиль Peugeot 3008 Allure-Line доступен с турбодизельным двигателем 2.0 HDI и АКПШ-6 серии ЕАТ6. Данная пара известна большинству покупателей PEUGEOT 3008: двигатель отлично зарекомендовал себя благодаря экономичности, а 6-ст. АКПП отличается мягкостью смены передач, а также предлагает спорт-режим и возможность выбора передач вручную. Новинка Peugeot 3008 Allure-Line 2.0 HDI АКПШ-6 доступна по цене от 731 тыс.

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