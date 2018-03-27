Французький седан з левом наразі має комплектацію GT з двигуном на 225 "сил", та ходять чутки, що йому дістанеться агрегат від 308 GTi.

На сьогодні найпотужнішою з 508-х є версія GT. Однак видання L’argus повідомляє, що модельний ряд французького виробника поповнить автомобіль, що стане конкурентом для 280-сильного Volkswagen Arteon.

Ймовірно, топовий 508 отримає шильду GTi разом з турбованим 1.6 від 308 GTi. Продуктивність цього бензинового агрегату на хетчбеку становить 250 та 270 к.с. “Гарячому” седану пророкують більш потужну версію двигуна. Звичайно, “п’ятсот восьмий” матиме невеличкі зовнішні зміни, серед яких обов’язково будуть нові колісні диски та “оспортивлений” інтер’єр.

Керівник компанії, Жан-Філіп Імпарато, розповів L'argus, що 508 буде протиставлятися преміум-моделям у цьому сегменті (серед яких, наприклад Arteon), а менеджер з виробництва Лоран Бланшет додав, що спортивну версію Peugeot планує представити цієї осені. Швидше за все побачити 508 GTi можна буде на Паризькому автосалоні на початку жовтня. Очікується, що нова версія вийде у продаж у 2019 році приблиз но в один час з гібридною моделлю.

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