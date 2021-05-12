Peugeot планує розширити пропозицію моделі 308 за рахунок оригінальної версії – купеподібного кросовера. За даними іспанських журналістів, дебют такого автомобіля може відбутися в першій половині 2022 року.

Більш того, у майбутнього купеподібного кросовера, як стверджується, вже є заводський індекс – P54. На даний момент інформації про те, як буде виглядати автомобіль, звісно, немає, але є бачення художника іспанського видання motor.es.

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Передня частина новинки може залишитися такою ж, як у Peugeot 308. Автомобілю залишать аналогічну головну оптику і решітку радіатора з оновленим фірмовим логотипом. Ймовірно, злегка зміниться нижня частина переднього бампера з повітрозабірником (їх можуть візуально зробити трохи “агресивніше”). Також збоку, ймовірно, з’являться розширювачі колісних арок чорного кольору, які увійдуть до складу “позашляхового” пластикового обвісу по периметру кузова. При цьому задня частина отримає похилий дах, тобто у умовного 308 Cross буде купеподібний кузов.

Швидше за все, салон буде таким самим як у стандартного 308: залишиться і дизайн передньої панелі, і нова віртуальна панель приладів з 3D-ефектом, і 10-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

За попередніми даними, лінійку двигунів обмежать електрифікованими варіантами. Так, очікуються “м’які гібриди”, в основі яких лежать бензинові двигуни з 48-вольтовою надбудовою, інтегрованою у 8-ступеневий “автомат”, а також плагін-гібриди з віддачею 180 і 225 к.с. (базується на тандемі бензинової 1,6-літрової “турбочетвірки” PureTech і 110-сильного електромотора).

Не виключено, що модель отримає інше, “кросоверне” найменування – з двома нулями посередині індексу з чотирьох цифр.