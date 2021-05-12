Peugeot планирует расширить предложение модели 308 за счет оригинальной версии – купеобразного кроссовера. По данным испанских журналистов, дебют такого автомобиля может состояться в первой половине 2022 года.

Более того, у будущего купеобразного кроссовера, как утверждается, уже есть заводской индекс – P54. На данный момент информации о том, как будет выглядеть автомобиль, конечно, нет, но есть видение художника испанского издания motor.es.

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Передняя часть новинки может остаться такой же, как у Peugeot 308. Автомобилю оставят аналогичную главную оптику и решетку радиатора с обновленным фирменным логотипом. Вероятно, слегка изменится нижняя часть переднего бампера с воздухозаборником (их могут визуально сделать немного “агрессивнее”). Также сбоку, вероятно, появятся расширители колесных арок черного цвета, которые войдут в состав “внедорожного” пластикового обвеса по периметру кузова. При этом задняя часть получит наклонную крышу, то есть у условного 308 Cross будет купеобразный кузов.

Скорее всего, салон будет таким же как у стандартного 308: останется и дизайн передней панели, и новая виртуальная панель приборов с 3D-эффектом, и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

По предварительным данным, линейку двигателей ограничат электрифицированными вариантами. Так, ожидаются “мягкие гибриды”, в основе которых лежат бензиновые двигатели с 48-вольтовой надстройкой, интегрированной в 8-ступенчатый “автомат”, а также плагин-гибриды с отдачей 180 и 225 л. с. (базируется на тандеме бензиновой 1,6-литровой “турбочетверки” PureTech и 110-сильного электромотора).

Не исключено, что модель получит другое, “кроссоверное” наименование – с двумя нулями посередине индекса из четырех цифр.