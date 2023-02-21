Повністю автомобіль офіційно представлять 24 лютого.

Peugeot оголосила про майбутню презентацію оновленої лінійки Peugeot 508. Французька фірма обіцяє покращення, які торкнуться седана та універсала, а також двох спортивних версій 508 PSE та 508 SW PSE.

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Компанія опублікувала невеликий відеоролик, у якому не показують автомобіль цілком. Але ми побачили дизайн коліс, частину переднього спойлера, а також решітку радіатора, на якій встановлені оновлений логотип компанії і камера.

Джерело додає, що автомобіль отримає новий дизайн кузова, інші фари і задні ліхтарі, а також інші зміни. У салоні очікується використання нових матеріалів, збільшені екрани, а налаштування шасі даватимуть відчуття комфорту та спортивності. Також йдеться про використання передових технологій допомоги під час водіння. Презентація моделі очікується вже 24 лютого.