Полностью автомобиль официально представят 24 февраля.

Peugeot объявила о предстоящей презентации обновленной линейки Peugeot 508. Французская фирма обещает улучшения, которые коснутся седана и универсала, а также двух спортивных версий 508 PSE и 508 SW PSE.

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Компания опубликовала небольшой видеоролик, в котором не показывают автомобиль целиком. Но мы увидели дизайн колес, часть переднего спойлера, а также радиаторную решетку, на которой установлены обновленный логотип компании и камера.

Источник добавляет, что автомобиль получит новый дизайн кузова, другие фары и задние фонари, а также другие изменения. В салоне ожидается использование новых материалов, увеличенные экраны, а настройки шасси будут давать ощущение комфорта и спортивности. Также речь идет об использовании передовых технологий помощи при вождении. Презентация модели ожидается уже 24 февраля.