Поліція міста Карсон-Сіті, штат Невада, зупинила 28-річного чоловіка у чорному седані, що їхав міськими вулицями зі швидкістю більше 165 кілометрів на годину із розгорнутими передніми та бічними подушками безпеки. І це ще не всі дивні обставини цієї історії.

Ця історія з реального життя нагадує сюжет низькосортного фільму, головний герой якого робить тисячу дурниць на хвилину і ніхто не в змозі його зупинити.

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У заяві, опублікованій міським округом Карсона, зазначається, що поліція була попереджена про можливий факт “водіння під впливом речовин” іншими водіями. Коли правоохоронці прибули до місця, вони помітили, що седан їхав на дуже високій швидкості, незважаючи на розгорнуті подушки безпеки. Вони негайно взялися за переслідування та зауважили, що водій не міг утримувати смуги руху. На той час він їхав повільніше і навіть зміг зупинитися на світлофорі.

Коли зелене світло загорілося, він проігнорував попередження патрульних та спробував виконати лівий поворот, але врізався у стовп. Коли машина зупинилася, поліцейські вийшла зі свого патрульного автомобіля, щоб здійснити арешт, але водій розвернув свій автомобіль у зворотній бік та знову почав утікати. За лічені секунди погоня розпочалася знову.

Зрештою водій зупинився на заправній станції, врізався у стіну на сусідній стоянці ресторану швидкого харчування та повністю зупинився. Поліція підбігла до його машини і намагалася вивести його, але його не було видно всередині, через ті самі подушки безпеки. Коли офіцери прибрали подушки безпеки, вони виявили, що чоловік у цей час намагався закурити цигарку.

Врешті-решт вони витягли його і знайшли відкриту банку пива всередині салону. І машина, і водій пахли алкоголем, а алкотестер показав вміст алкоголю 0,404, в той час як законодавча межа в Неваді становить 0,08.

Чоловік був заарештований за звинуваченням у “повторному управлінні ТЗ у стані алкогольного сп’яніння, нетриманні смуги руху, керуванні транспортними засобами без дійсних водійських прав, водінні з відкритою пляшкою у транспортному засобі, незупинку на вимогу та водінні без страхового полісу”. Як не дивно, але серед звинувачень не було перевищення швидкості, незважаючи на той факт, що він їхав у межах міста зі швидкістю більше 100 миль на годину.