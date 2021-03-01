Полиция города Карсон-Сити, штат Невада, остановила 28-летнего мужчину в черном седане, который ехал по городским улицам со скоростью более 165 километров в час с развернутыми передними и боковыми подушками безопасности. И это еще не все странные обстоятельства этой истории.

Эта история из реальной жизни напоминает сюжет низкосортного фильма, главный герой которого делает тысячу глупостей в минуту и никто не в состоянии его остановить.

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В заявлении, опубликованном городским округом Карсона, отмечается, что полиция была предупреждена о возможном факте "вождения под воздействием веществ" другими водителями. Когда стражи порядка прибыли к месту, они заметили, что седан ехал на очень высокой скорости, несмотря на развернутые подушки безопасности. Они немедленно взялись за преследование и отметили, что водитель не мог удерживать полосу движения. К тому времени он ехал медленнее и даже смог остановиться на светофоре.

Когда зеленый свет загорелся, он проигнорировал предупреждение патрульных и попытался выполнить левый поворот, но врезался в столб. Когда машина остановилась, полицейские вышли из своего патрульного автомобиля, чтобы совершить арест, но водитель развернул свой автомобиль в обратную сторону и снова начал убегать. За считанные секунды погоня началась снова.

В конце концов водитель остановился на заправочной станции, врезался в стену на соседней стоянке ресторана быстрого питания и полностью остановился. Полиция подбежала к его машине и пыталась вывести его, но его не было видно внутри из-за тех же подушек безопасности. Когда офицеры убрали подушки безопасности, они обнаружили, что мужчина в это время пытался закурить сигарету.

В конце концов они вытащили его и нашли открытую банку пива внутри салона. И машина, и водитель пахли алкоголем, а алкотестер показал содержание алкоголя 0,404, в то время как законодательная граница в Неваде составляет 0,08.

Мужчина был арестован по обвинению в “повторном управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения, неудержании полосы движения, управлении транспортными средствами без действительных водительских прав, вождении с открытой бутылкой в транспортном средстве, неостановке по требованию и вождении без страхового полиса”. Как ни странно, но среди обвинений не было превышения скорости, несмотря на тот факт, что он ехал в черте города со скоростью более 100 миль в час.