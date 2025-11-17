П’яний водій стверджував, що лише спав у авто, але суд йому не повірив

В ході спілкування правоохоронці помітили, що водій Kia Sorento перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. На це вказували порушена мова, тремтіння рук та характерні запахи алкоголю.

Як пише інформагентство "Волинські новини", від проходження огляду чоловік відмовився. Однак без уваги така поведінка не лишилася, за фактом порушення на Дмитра К. склали протокол.

Читайте також Тернопільський водій був напідпитку, але "автомобілем керував автопілот": що вирішив суд

Він просто "ночував у машині"...

Водієві інкримінувалося вчинення протиправних дій за ст. 130 КУпАП. Протокол передали до суду, але на засідання чоловік з якихось причин не прийшов.

Однак у письмових поясненнях власник Kia Sorento зазначив, що не керував авто, а лише ночував у ньому, оскільки через комендантську годину не міг повернутися додому.

Фабула алібі була проста: ввечері друзі підвезли його до місця, де стояла автівка, а в салоні він увімкнув опалення, щоб зігрітися.

...бо їхав додому

Щоправда, долучений до справи відеозапис спростував цю версію – твердження розсипалося на дрібні пазли.

Там було чітко видно й можна розібрати слова водія: "Будьте ласкаві, я їду додому".

Також цікаво як обрати свій перший автомобіль

За майже 300 літрів бензину відкупився

Це стало підставою для ухвали, за якою Дмитра К. визнано винним. Його оштрафовано на 17 тисяч гривень. Покарання дошкульне.

На цю суму можна було б купити приблизно 290 літрів бензину А-95, виходячи з середньої ціни 58,5 грн за літр. Тепер за ці кошти заправлятимуть "швидку" чи куплені для армійців автомобілі.

"Права" можна покласти на полицю

Окрім штрафу, водій позбувся права керування транспортом строком на один рік. Подана апеляція також була розглянута не на користь власника Kia Sorento: Волинський апеляційний суд залишив рішення без змін.