Кожна автомобільна марка славна плеядою своїх моделей – або популярних, або унікальних, або знакових з точки зору технологій. Ну а ми, споживачі, чи всі гідні моделі пам'ятаємо?

Наш світ повний стереотипів, і кажучи про автомобілі тієї чи іншої марки ми часто уявляємо собі бренд зовсім не таким, яким він є насправді. І кажучи про забуті моделі, ми маємо на увазі перш за все досягнення і явища, забуті разом з ними. А це вже несправедливо.

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Subaru SVX (1991 – 1996)

Ми звикли, що Subaru – це динамічні седани, універсали або кросовери, а тут – велике чотиримісне купе класу Gran Turismo.

Відома на батьківщині як Subaru Alcyone SVX, модель коштувала чималих грошей, і була перш за все іміджевим проектом. SVX – це 3,3-літровий 6-циліндровий оппозитник з 24-ма клапанами, інтелектуальний повний привід, 7,4 с до "сотні", чотири керованих колеса, безключевий доступ і чудовий дизайн від Дж. Джуджаро. Все це давало "Субару" привід претендувати на місце в преміум-класі. Автомобіль зробили в чималій як для недешевого спорткара кількості близько 25 тис. одиниць, хоча в комерційному плані модель прийнято вважати провальною.

Porsche 914 (1973 – 1976)

Цей средньомоторний автомобіль в кузові тарга не фігурує в числі жаданих моделей через своє "плебейське" походження: машина стала спільним проектом Volkswagen і Porsche, і навіть в деяких версіях продавалася як VW-Porsche 914.

Мабуть, це найсправедливіший претендент на горезвісний титул "Порше для бідних", через що деякі сноби навіть не вважають його Porsche. Тим часом, в 2,0-літровій конфігурації це був цілком спортивний автомобіль, з хорошою на той час динамікою (10,6 с до 100 км/ч) і гідною керованістю. Цілих 118 тисяч покупців у всьому світі оцінили 914-у по достоїнству, але затьмарити славу 911-й їй не дали організаційні проблеми на виробництві. В Україні є як мінімум кілька екземплярів Porsche 914.

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Cadillac Cimarron (1981 – 1988)

Якщо хтось і хотів скоріше забути цю модель, так це керівництво General Motors, яке перегнуло палицю з ребрендингом. У гонитві за небагатим, але амбітним покупцем комусь прийшла ідея додати до безлічі моделей на платформі GM J-body ще одну – під брендом Cadillac. Але купувати фактично перелицьований Chevrolet Cavalier під виглядом "Кадилака" американці не захотіли.

Тим часом, технічно машина була вдалою, випускалася до 2005 року і розійшлася по світу мільйонними тиражами – щоправда, як Opel Ascona, Isuzu Aska, Chevrolet Cavalier, Buick Skyhawk, Daewoo Espero та інші. Cправедлівості заради відзначимо, що в General Motors розуміли, що для Cadillac 4,5-метрова машина дрібнувата, і рекламували її під сором'язливим слоганом Cimarron by Cadillac. За американськими мірками, "Чімаронів" продали мало – "всього лише" 132 500 штук, і в "пам'яті народній" він залишився як якесь непорозуміння "від Кадиллак".

Jaguar XJ 220 (1992 – 1995)

Цю модель називають нічним кошмаром "Ягуара" – настільки складним і довгим був її шлях до серійного виробництва. Товарні автомобілі виявилися набагато простішими задуманого прототипу, але машина все одно вийшла унікальною: 340 км/год і 3,7 с до "сотні" для серійного автомобіля і за теперішніми мірками зовсім непогано.

Це справжній суперкар з центральним розташуванням 3,5-літрової V-подібної "шістки" twin turbo. Було випущено всього 281 одиниць Jaguar XJ 220, але це тільки додає цій моделі цінності, у всіх сенсах. Журналіст Авто24 мав честь побувати за кермом примірника, прописаного в Києві.

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Lamborghini LM-002 (1986 – 1993)

Позашляховик з V12 від Lamborghini Countach – це те, що важко уявити. А якщо сказати, що насправді це багатоцільовий тактичний автомобіль, що вміщує до 11 осіб в армійському спорядженні і прискорюється до сотні за 8,6 секунд?

Тим часом, саме таким міг бути знаменитий американський автомобіль-солдат Hummer. Але конкурс за програмою HMMWV конструктори Lamborghini тоді програли. Втім, італійці, незважаючи на невдачу з тендером у військових, запустили свою машину в серію як транспорт для екстравагантних багачів. Випустили 328 автомобілів, і нам відомо про два примірники Lamborghini LM002, які є в нашій країні.

Рекомендація Aвто24

Насправді, незаслужено забутих моделей в автомобільній історії набагато більше, але ми прагнули вибрати лише кілька найбільш значущих, показових. І так вийшло, що мало не кожна машина в нашій добірці крім іншого може бути хорошим вкладенням грошей – в тому числі і не дуже великих.

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