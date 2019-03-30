Каждая автомобильная марка славна плеядой своих моделей – или популярных, или уникальных, или знаковых с точки зрения технологий. Ну а мы, потребители, все ли достойные модели помним?

Наш мир полон стереотипов, и говоря об автомобилях той или иной марки мы зачастую представляем себе бренд совсем не таким, каков он есть на самом деле. И говоря о забытых моделях, мы имеем в виду прежде всего достижения и явления, забытые вместе с ними. А это уже несправедливо.

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Subaru SVX (1991 - 1996)

Мы привыкли, что Subaru – это динамичные седаны, универсалы или кроссоверы, а тут – большое четырехместное купе класс Gran Turismo.

Известная на родине как Subaru Alcyone SVX, модель стоила немалых денег, и была прежде всего имиджевым проектом. SVX – это 3,3-литровый 6-цилиндровый оппозитник с 24-мя клапанами, интеллектуальный полный привод, 7,4 с до “сотни”, четыре управляемых колеса, безключевой доступ и великолепный дизайн от Дж. Джуджаро. Все это давало “Субару” повод претендовать на место в премиум-классе. Автомобиль сделали в немалом как для недешевого спорткара количестве около 25 тыс. единиц, хотя в коммерческом плане модель принято считать провальной.

Porsche 914 (1973 - 1976)

Этот среднемоторный автомобиль в кузове тарга не фигурирует в числе вожделенных моделей из-за своего “плебейского” происхождения: машина стала совместным проектом Volkswagen и Porsche, и даже в некоторых версиях продавалась как VW-Porsche 914.

Пожалуй, это самый справедливый претендент на пресловутый титул “Порше для бедных”, из-за чего некоторые снобы даже не считают его Porsche. Между тем, в 2,0-литровой конфигурации это был вполне спортивный автомобиль, с хорошей динамикой (10,6 с до 100 км/ч) и достойной управляемостью. Целых 118 000 покупателей во всем мире оценили 914-ю по достоинству, но затмить славу 911-й ей не дали организационные проблемы на производстве. В Украине имеется как минимум один экземпляр Porsche 914.

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Cadillac Cimarron (1981 - 1988)

Если кто-то и хотел поскорее забыть эту модель, так это руководство General Motors, перегнувшее палку с ребрендингом. В погоне за небогатым, но амбициозным покупателем кому-то пришла идея добавить в множеству моделей на платформе GM J-body еще одну – под брендом Cadillac. Но покупать фактически перелицованный Chevrolet Cavalier под видом “Кадиллака” американцы не захотели.

Между тем, технически машина была удачной, выпускалась до 2005 года и разошлась по миру миллионными тиражами – правда, как Opel Ascona, Isuzu Aska, Chevrolet Cavalier, Buick Skyhawk, Daewoo Espero и др. Cправедливости ради отметим, что в General Motors понимали, что для Cadillac 4,5-метровая машина мелковата, и рекламировали ее под стыдливым слоганом Cimarron by Cadillac. По американским меркам, “Чимаронов” продали мало – “всего лишь” 132 500 штук, и в “памяти народной” он остался как некое недоразумение “от Кадиллак”.

Jaguar XJ 220 (1992 – 1995)

Эту модель называют ночным кошмаром “Ягуара” – настолько сложным и долгим был ее путь к серийному производству. Товарные автомобили оказались намного проще задуманного прототипа, но машина все равно получилась уникальной: 340 км/ч и 3,7 с до “сотни” для серийного автомобиля и по теперешним меркам совсем неплохо.

Это настоящий суперкар с центральным расположением 3,5-литровой V-образной “шестерки” twin turbo. Было выпущено всего 281 единица Jaguar XJ 220, но это только добавляет этой модели ценности, во всех смыслах. Журналист Авто24 имел честь побывать за рулем экземпляра, прописанного в Киеве.

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Lamborghini LM-002 (1986 - 1993)

Внедорожник с V12 от Lamborghini Countach – это само по себе что-то трудновообразимое. А если сказать, что на самом деле это многоцелевой тактический автомобиль, вмещающий до 11 человек в армейском снаряжении и ускоряющийся до сотни за 8,6 секунд?

Между тем, именно так мог выглядеть знаменитый американский автомобиль-солдат Hummer. Но конкурс по программе HMMWV конструкторы Lamborghini тогда проиграли. Впрочем, итальянцы, несмотря на неудачу с тендером у военных, запустили свою машину в серию как транспорт для экстравагантных богачей. Выпустили 328 автомобилей, и нам известно о двух экземплярах Lamborghini LM002, имеющихся в нашей стране.

Рекомендация Авто24

На самом деле, незаслуженно забытых моделей в автомобильной истории намного больше, но мы стремились выбрать лишь несколько наиболее значимых, показательных. И так получилось, что чуть ли не каждая машина в нашей подборке помимо прочего может быть хорошим вложением денег – в том числе и не очень больших.

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