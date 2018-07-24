Дилери Peugeot в Україні тепер надають клієнтам сервісу підмінний автомобіль на період, поки їх власні автомобілі PEUGEOT знаходяться на обслуговуванні або чи в ремонті.

Офіційні дилерські центри Peugeot почали пропонувати своїм клієнтам підмінний автомобіль. Він замінить клієнтську машину, поки вона перебуває на фірмовій СТО.

Підмінний автомобіль видається на термін ремонту. За бажанням клієнта цю послугу можуть замінити оплатою проїзду додому чи на роботи на громадському транспорті. Підмцінне авто надається як при гарантійному, так і післягарантійному обслуговуванні. Всі підмінні автомобілі мають оформлену страховку КАСКО.

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Послуга надається дилерськими центрами Peugeot абсолютно безкоштовно. У підмінний автопарк дилерів входять тільки сучасні автомобілі, які знаходяться в експлуатації не більше одного року. Серед них - кросовер Peugeot 2008 року в максимальній комплектації Allure, а також новий хетчбек Peugeot 308 або універсал Peugeot 308 SW.

Отримати інформацію стосовно наявності підмінного автомобіля в дилерському центрі (на сьогоднішній день підмінні автомобілі є в наявності у порядку половини офіційних дилерів Peugeot в Україні та їх кількість зростає), а також про умови надання підмінного автомобіля або аналогічної послуги (проїзд на метро, автобусі, або приміському поїзді) можна у офіційного дилера Peugeot.

Нагадаємо, що універсал Peugeot 508 SW представлено офіційно.