За 5 місяців 2022 року в Україні покращились показники аварійності. Кількість аварій стала менше на 34%.

Зменшення активності поліції та відключення камер контролю швидкості не призвело до збільшення кількості аварій. Скоріше навпаки – показники аварійності покращились.

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“Від початку року в Україні трапилося 5407 ДТП із загиблими та/або травмованими, що на 33,7% менше ніж за аналогічний період 2021 року (8152 ДТП). У яких загинуло 908 осіб, що на 9,3% менше ніж за аналогічний період 2021 року (1001 особа) та 6747 людей отримали травми, що на 31,8% менше ніж за аналогічний період 2021 року (9887 осіб)”, - пише на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Зменшення рівня ДТП, звісно ж, пов’язано з багатьма факторами, включно зі зменшенням на дорогах країни транспортних засобів та, відповідно, інтенсивності дорожнього руху”, - зазначає Олексій Білошицький.

Основними причинами скоєння таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами є:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху — 45% всіх ДТП з потерпілими;

порушення правил маневрування — 20% всіх ДТП з потерпілими;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

недотримання дистанції;

керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

Наразі, з урахуванням воєнного стану, відновлено роботу 128 (з наявних до війни 270) стаціонарних приладів контролю швидкості — у 20 містах та 10 областях держави. В областях, де тривають активні бойові дії, а саме: Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, прилади контролю до системи не підключені.

Також у місцях, де не встановлено системи автоматичної фіксації, на автодорогах України відновили роботу (крім областей, де тривають постійні бойові дії) щодо контролю за швидкістю руху автомобілів за допомогою вимірювачів швидкості TruCAM.