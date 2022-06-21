За 5 месяцев 2022 года в Украине улучшились показатели аварийности. Количество аварий стало меньше на 34%.

Уменьшение активности полиции и отключение камер контроля скорости не привело к увеличению количества аварий. Скорее, наоборот – показатели аварийности улучшились.

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“С начала года в Украине произошло 5407 ДТП с погибшими и/или травмированными, что на 33,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8152 ДТП). В которых погибли 908 человек, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1001 человек) и 6747 человек получили травмы, что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (9887 человек)”, – пишет на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



"Уменьшение уровня ДТП, конечно же, связано со многими факторами, включая уменьшение на дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивность дорожного движения", – отмечает Алексей Белошицкий.

Основные причины совершения таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами:

превышение безопасной и установленной скорости движения – 45% всех ДТП с пострадавшими;

нарушение правил маневрирования – 20% всех ДТП с потерпевшими;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции;

управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В настоящее время, с учетом военного положения, возобновлена ​​работа 128 (из имеющихся до войны 270) стационарных приборов контроля скорости — в 20 городах и 10 областях государства. В областях, где продолжаются активные боевые действия, а именно: Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская области, приборы контроля к системе не подключены.