Під Києвом розпочато будівництво заводу з виробництва електронних компонентів для автомобільної промисловості. Загальні інвестиції мають скласти 39 мільйонів євро.

Перший етап інвестиційної програми складає 13 млн. євро. Ці кошти планують витратити на будівництво заводу. Другий транш у 26 млн євро планують інвестувати у виробниче обладнання. Інвестором виступає ТОВ "КОСТАЛ УКРАЇНА", яка входить до складу міжнародної виробничої компанії KOSTAL GROUP зі штаб квартирою в Німеччині.

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За більш ніж 10 років існування ТОВ "КОСТАЛ УКРАЇНА" створило в м. Переяслав Київської області сучасний завод з виробництва автомобільної електроніки для таких відомих автомобільних компаній як Ford, Audi, Volkswagen, Daimler, Renault та BMW. ТОВ "КОСТАЛ УКРАЇНА" також має власне конструкторське бюро по проектуванню електромеханічних перемикачів в м. Київ.

Основна продукція ТОВ "Костал Україна"

• перемикачі склопідіймачів Ford;

• перемикачі склопідіймачів DAG;

• перемикач положення сидіння DAG;

• перемикач положення сидіння Audi / VW;

• перемикачі склопідіймачів Renault;

• перемикач положення сидіння Lamborghini;

• мікроперемикачі;

• перемикач положення поперекової зони сидіння BMW;

• панелі перемикачів центральної консолі VW / SEAT / Skoda.