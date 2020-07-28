Под Киевом начато строительство завода по производству электронных компонентов для автомобильной промышленности. Общие инвестиции должны составить 39 миллионов евро.

Первый этап инвестиционной программы составляет 13 млн. евро. Эти средства планируют потратить на строительство завода. Второй транш в 26 млн евро планируют инвестировать в производственное оборудование. Инвестором выступает ООО "КОСТАЛ УКРАИНА", которая входит в состав международной производственной компании KOSTAL GROUP со штаб квартирой в Германии.

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За более чем 10 лет существования ООО "КОСТАЛ УКРАИНА" создало в г. Переяслав Киевской области современный завод по производству автомобильной электроники для таких известных автомобильных компаний, как Ford, Audi, Volkswagen, Daimler, Renault и BMW. ООО "КОСТАЛ УКРАИНА" также имеет собственное конструкторское бюро по проектированию электромеханических переключателей в г. Киев.

Основная продукция ООО "Костал Украина"

• переключатели стеклоподъемников Ford;

• переключатели стеклоподъемников DAG;

* переключатель положения сиденья DAG;

• переключатель положения сиденья Audi/VW;

• переключатели стеклоподъемников Renault;

* переключатель положения сиденья Lamborghini;

• микропереключатели;

• переключатель положения поясничной зоны сиденья BMW;

• панели переключателей центральной консоли VW/SEAT/Skoda.