За керування транспортом у стані наркотичного, алкогольного сп’яніння та під впливом певних лікарських препаратів передбачена дуже сувора відповідальність.

Перш ніж сісти за кермо, водій має оцінити свій стан. Хвороба, алкоголь, наркотики та деякі медичні препарати можуть уповільнити реакцію водія, а тому перебувати за кермом під їх дією суворо заборонено.

Читайте також: У Києві встановлено новий рекорд з алкогольного сп’яніння за кермом

Згідно з Правилами дорожнього руху водієві забороняється:

керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

Лікар-терапевт Олексій Раца поділився рекомендаціями стосовно тих ліків, котрі не рекомендовано приймати перед поїздкою.

До заборонених препаратів відносяться:

ліки від м’язової болі, тобто міорелаксанти;

антигістамінні препарати першого покоління;

антидепресанти з рештою психотропних засобів.

Інколи громадяни вважають, що якщо препарат продається без рецепта лікаря, то він не має сильної побічно дії. Але це не так. Психотропні речовини містяться і в таких препаратах:

седативних ліках для зняття тривоги, що призначаються при тахікардії та снодійні речовини;

ліки від кашлю та застуди, що містять кодеїн та фенілефрин;

жарознижувальні при застуді, до складу яких входять фенілефрин, хлорфенамін, фенірамін;

знеболювальні та спазмальгетики, у яких є фосфат кодеїну, кофеїн, фенобарбітал та кеторолаку трометамін;

ліки від алергії, що викликають сонливість та втрату уваги.

Окрім наркотичного (у тому числі алкогольного) сп’яніння є чотири стани при яких не можна сідати за кермо: