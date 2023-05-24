За управление транспортом в состоянии наркотического, алкогольного опьянения и под влиянием некоторых лекарственных препаратов предусмотрена очень строгая ответственность.

Прежде чем сесть за руль, водитель должен оценить свое состояние. Болезнь, алкоголь, наркотики и некоторые медицинские препараты могут замедлить реакцию водителя, поэтому находиться за рулем под их действием строго запрещено.

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Согласно Правилам дорожного движения водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции;

управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в утомительном состоянии, а также находясь под влиянием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание;

Врач-терапевт Алексей Раца поделился рекомендациями относительно того лекарства, которое не рекомендовано принимать перед поездкой.

К запрещенным препаратам относятся:

лекарство от мышечной боли, то есть миорелаксанты;

антигистаминные препараты первого поколения;

антидепрессанты с остальными психотропными средствами.

Иногда граждане считают, что если препарат продается без рецепта врача, то он не оказывает сильного косвенного действия. Но это не так. Психотропные вещества содержатся и в следующих препаратах:

седативных лекарств для снятия тревоги, назначаемых при тахикардии и снотворных веществах;

лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин и фенилэфрин;

жаропонижающие при простуде, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин;

обезболивающие и спазмальгетики, имеющие фосфат кодеина, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин;

лекарства от аллергии, вызывающие сонливость и потерю внимания.

Кроме наркотического (в том числе алкогольного) опьянения есть четыре состояния, при которых нельзя садиться за руль: