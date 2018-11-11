Якщо ви зразковий автомобіліст, ваша підготовка до зими вже завершена: зимові шини взуті, підвіска перевірена, "незамерзайка" заправлена, ущільнювачі змазані. Але є ще декілька штрихів…

За великим рахунком, сучасний автомобіль необов'язково спеціально готувати до будь-якого сезону – цей вид транспорту давно вже всесезонний. Але згадайте – чи не робили ви минулого літа щось таке, що могло порушити стандартні якості вашої машини?

Читайте також: Скоро зима: як вибирати зимові шини

Наприклад, якщо ви…

... доливали воду в систему охолодження, то ви значно підвищили точку її замерзання. Потрібно перевірити щільність антифризу ареометром або рефрактометром, щоб переконатися, що він не замерзне при морозах, які трапляються взимку у вашій місцевості.

Якщо в літній сезон ви доливали в систему охолодження воду, перед зимою охолоджуючу рідину потрібно перевірити на температуру замерзання або повністю замінити

Для підвищення морозостійкості потрібно додати в систему концентрат (наприклад, з позначкою – 400 С) охолоджуючої рідини, зливши попередньо частину наявної в системі. А в ідеалі всю рідину краще замінити. До речі, робити це рекомендується кожні 3-5 років – загляньте на дозвіллі в заводський мануал вашої машини.

... їздили по щебеню і камінню, то могли наробити відколів на порогах і крилах автомобіля. Також відколи фарби і лаку утворюються на капоті і облицюванні радіатора при швидкій їзді по заміських дорогах, коли підняті іншими машинами камінчики б'ють по вашому авто. Косметичний дефект – звичайно ж, негативний – від таких пошкоджень невеликий, але в світлі майбутньої зими страшно інше.

Відколи фарби на кузові на зиму потрібно акуратно зафарбувати, щоб не провокувати вогнищ корозії. Навіть якщо ваш кузов оцинкований

Позбавлений захисту (так-так, лак і фарба – це досить ефективний захист від корозії) метал кузова відразу почне іржавіти від солі, якою взимку посипають наші дороги. Нешкідливі на перший погляд плямки незабаром перетворяться в більш великі ділянки, через рік-два навколо них почне спучуватися фарба, і в результаті деталь кузова потрібно буде перефарбовувати.

Читайте також: Як зберегти кузов зимою: наносимо віск

Тому, готуючись до зими, акуратно зафарбуйте всі відколи фарби. Це можна зробити або спеціальним олівцем з автомагазину, або, приміром, манікюрним лаком відповідного кольору, який можна знайти в тумбочці у дружини чи в найближчому супермаркеті.





Згадуйте, чи не було у вас систематичних проблем з акумулятором в літній період. Якщо так – готуйтеся міняти батарею

... часто заряджали акумулятор – значить, з ним не все в порядку. Швидше за все, через сульфатацію або осипання пластин батарея втратила частину ємності. Приготуйтеся до того, що акумулятор доведеться замінити, оскільки зимові умови зазвичай важче літніх і навіть “здорові” акумулятори переносять зиму не завжди успішно. У всякому разі, тримайте під рукою зарядний пристрій – періодична підзарядка допоможе на деякий час продовжити життя АКБ.

Рекомендація Авто24

Якщо у вас є запас вільного часу, приділіть машині ще трохи уваги. Постарайтеся вирішити всі відомі вам проблеми з машиною, поки не прийшла негода. Завчасна підготовка до зими допоможе вам уникнути дрібних і великих турбот в найбільш некомфортний період.

Читайте також: Підготовка до зими: зустрічаємо День бляхаря