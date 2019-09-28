До справжньої осені ще є запас часу, але автомобілісту важливо скористатися теплими днями, щоб створити захист для найдорожчої частини машини – кузова.

Про неласкаве ставлення зими до кузова вже сказано чимало. А в ці дні автовласникам саме час подбати про те, щоб майбутній холодний сезон якомога менше позначився на кузові автомобіля – частини, яку ремонтувати найдорожче – а іноді і недоцільно.

Нанесення на лакофарбове покриття твердого воску – доступний і цілком ефективний спосіб захисту ЛКП в зимовий період.

Покрийте кузов воском. Воскові захисні склади без абразиву – так звані тверді воски – захищають кузов від попадання води і соляних розчинів в мікротріщини лакофарбового покриття. Таким чином, буде попереджено виникнення корозії і необхідність перефарбовування. (Не плутайте тверді воски з тими препаратами, якими обливають автомобіль після мийки – у них інше призначення).

Читайте також: Як зробити дрібний ремонт кузова автомобіля своїми руками

Рідке скло. По суті це всього лише різновид твердого воску, але вважається, що "скло" довше тримається на кузові. Головна різниця в тому, що рідке скло складніше у використанні і, на відміну від воску, самостійно наносити його швидше за все ви не станете.

Захисна поліуретанова плівка на кузові – засіб не з дешевих. Тому можна обклеїти нею хоча б найбільш вразливі зони кузова.

Поклейте на кузов плівку. Ця міра – мабуть, самий надійний захист кузова і від виникнення корозії, і від подряпин, які взимку можуть залишити на фарбі і лаку лід, жорсткий сніг, груба трава і гілки. Обклеювання поліуретановою плівкою, яку ще називають антигравійною, коштує недешево, тому використовуйте її хоча б в найбільш вразливих місцях: нижній частині порогів, бамперів, на передній частині капота.

Перевірте герметичність. Підніміть килимки і огляньте нижню частину салону на предмет наявності там вологи. Теплі дні осені дадуть вам можливість висушити салон і багажник, хоча головне все ж – виявити і усунути причину попадання води в машину. Осінньо-зимовий сезон зазвичай щедрий на опади, а значить, ймовірність початку іржавіння в тих місцях, де присутня вода, набагато збільшиться.

Хронічна волога на підлозі машини – дуже погана ознака. Очевидно, в кузов постійно потрапляє вода, що може призвести до корозії.

Читайте також: Продаж авто: як підготувати авто до продажу в Україні

Перевірити стоки. Приховані порожнини кузова повинні добре вентилюватися, особливо в період опадів і численних калюж на дорогах – адже тривала присутність невисушеної вологи на металі призводить до корозії. Тому перевірте, чи не забилися сміттям і брудом дренажно-вентиляційні отвори внизу дверей і порогів. У багатьох автомобілів також є стоки для води під капотом, в районі його стику з лобовим склом; ці канали теж потрібно оглянути і очистити від сухого листя, пуху і засохлих комах.

Відколи фарби і глибокі подряпини на ній потрібно обов'язково зафарбувати, використовуючи ґрунтовку, а то й перетворювач іржі.

Зафарбувати метал. Влітку ми частіше їздимо в далекі поїздки і на природу, а значить, кузов отримує більше сколів і глибоких подряпин на фарбі. Поки оголений метал не почав іржавіти, його потрібно закрити. Акуратно очистіть і знежирте такі місця, за допомогою тонкого пензлика або зубочистки нанесіть на них ґрунтовку і фарбу. Якщо процес іржавіння в сколах вже почався, перед ґрунтуванням (або замість нього) використовуйте перетворювач іржі.

Рекомендація Авто24

Так, всі ці передзимові клопоти можна проігнорувати, адже машина не відмовить вам у дорозі через тріщини на фарбі або плями корозії. Але навіть якщо ви міняєте авто кожні пару років, ті чи інші захисні заходи допоможуть вам зберегти товарний вигляд авто для подальшого продажу. Не кажучи вже про власників, які плануюит їздити на даному екземплярі ще не один рік.

Читайте також: Як захистити кузов автомобіля: ТОП-5 засобів