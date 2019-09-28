До настоящей осени еще есть запас времени, но автомобилисту важно воспользоваться теплыми деньками, чтобы создать защиту для самой дорогой части машины – кузова.

Про неласковое отношение зимы к кузову уже сказано немало. А в эти дни автовладельцам самое время позаботиться о том, чтобы предстоящий холодный сезон как можно меньше отразился на кузове автомобиля – части, которую ремонтировать дороже всего – а иногда и безсмысленно.

Нанесение на лакокрасочное покрытие твердого воска – доступный и вполне эффективный способ защиты ЛКП в зимний период.

Покройте кузов воском. Защитные восковые составы без абразива – так называемые твердые воски - предохранят кузов от попадания воды и соляных растворов в микротрещины лакокрасочного покрытия. Таким образом, будет предупреждено возникновение коррозии и необходимость перекраски. (Не путайте твердые воски с теми препаратами, которыми обливают автомобиль после мойки – у них иное предназначение).

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Жидкое стекло. По сути это всего лишь разновидность твердого воска, но считается, что “стекло” дольше держится на кузове. Главная разница в том, что жидкое стекло сложнее в применении и, в отличие от воска, самостоятельно наносить его скорее всего вы не станете.

Защитная полиуретановая пленка на кузове – средство не из дешевых. Поэтому можно оклеить ею хотя бы самые уязвимые зоны кузова.

Поклейте на кузов пленку . Это мера – пожалуй, самая надежная защита кузова и от возникновения коррозии, и от царапин, которые зимой могут оставить на краске и лаке лед, жесткий снег, грубая трава и ветки. Оклейка полиуретановой пленкой, которую еще называют антигравийной, стоит недешево, поэтому используйте ее хотя бы в самых уязвимых местах: нижней части порогов, бамперов, на передней части капота.

Проверьте герметичность. Поднимите коврики и исследуйте нижнюю часть салона на предмет наличия там влаги. Теплые дни осени дадут вам возможность высушить салон и багажник, хотя главное все же – выявить и устранить причину попадания воды в машину. Осенне-зимний сезон обычно щедрый на осадки, а значит, вероятность начала ржавления в тех местах, где присутствует вода, намного увеличится.

Хроническая влага на полу машины – очень плохой признак. Очевидено, в кузов постоянно попадает вода, что может привести к корозии.

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Проверить стоки. Скрытые полости кузова должны хорошо вентилироваться, в особенности в период осадков и многочисленных луж на дорогах – ведь длительное присутствие невысушенной влаги на металле приводит к коррозии. Поэтому проверьте, не забились ли мусором и грязью дренажно-вентиляционные отверстия внизу дверей и порогов. У многих автомобилей также есть стоки для воды под капотом, в районе его стыка с лобовым стеклом; эти каналы тоже нужно проинспектировать и очистить от сухих листьев, пуха и высохших насекомых.

Сколы краски и глубокие царапины на ней нужно обязательно закрасить, используя грунтовку, а то и преобразователь ржавчины.

Закрасить металл. Летом мы чаще ездим в дальние поездки и на природу, а значит, кузов получает больше сколов и глубоких царапин на краске. Пока обнаженный металл не начал ржаветь, его нужно закрыть. Аккуратно очистите и обезжирьте такие места, при помощи тонкой кисточки или зубочистки нанесите на них грунтовку и краску. Если процесс ржавления в сколах уже начался, перед грунтованием (или вместо него) используйте преобразователь ржавчины.

Рекомендация Авто24

Да, все эти предзимние хлопоты можно проигнорировать, ведь машина не откажет вам в дороге из-за трещин на краске или пятен коррозии. Но даже если вы меняете авто каждые пару лет, те или иные защитные мероприятия помогут вам сохранить товарный вид для последующей продажи. Не говоря уже о владельцах, которые планирует ездить на данном экземпляре еще не один год.

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